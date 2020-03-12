ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд до США через коронавірус

Новини » Політика     12.03.2020 - 12:12
МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд до США через коронавірус
Ілюстративне фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Заборона не стосується громадян України, які останні 14 днів не відвідували Шенген

Заборона на в'їзд до США через пандемію коронавірусу у світі не стосується громадян України, якщо вони протягом останніх двох тижнів не відвідували країни Шенгенської зони. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці оперативного штабу МЗС по координації в умовах поширення COVID-19.

Повідомляється, що з 13 березня 2020 року США вводять 30-денну заборону на авіасполучення з країнами Шенгенської зони. Підкреслюється, що Україна не входить до Шенгенської зони. Крім того, заборона стосується іноземців, які відвідували країни цієї зони (26 країн) протягом останніх 14 днів.

"Якщо ви не перебуваєте в Шенгенській зоні та не летите з цих країн - заборони немає, лише посилений контроль", - пояснили в МЗС.

МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд до США через коронавірус

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу. Водночас він зазначив, що дані заходи не будуть поширюватися на Британію.

Також повідомлялося, що столиця США Вашингтон оголосила режим надзвичайного стану через спалах коронавірусу.

Кабмін розглядає обмеження авіасполучення з Францією та Німеччиною
Новини України МЗССполучені Штати АмерикиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся