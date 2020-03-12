МЗС роз'яснив, чи стосується українців заборона на в'їзд до США через коронавірус

Ілюстративне фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Заборона не стосується громадян України, які останні 14 днів не відвідували Шенген

Заборона на в'їзд до США через пандемію коронавірусу у світі не стосується громадян України, якщо вони протягом останніх двох тижнів не відвідували країни Шенгенської зони. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці оперативного штабу МЗС по координації в умовах поширення COVID-19.

Повідомляється, що з 13 березня 2020 року США вводять 30-денну заборону на авіасполучення з країнами Шенгенської зони. Підкреслюється, що Україна не входить до Шенгенської зони. Крім того, заборона стосується іноземців, які відвідували країни цієї зони (26 країн) протягом останніх 14 днів.

"Якщо ви не перебуваєте в Шенгенській зоні та не летите з цих країн - заборони немає, лише посилений контроль", - пояснили в МЗС.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу. Водночас він зазначив, що дані заходи не будуть поширюватися на Британію.

Також повідомлялося, що столиця США Вашингтон оголосила режим надзвичайного стану через спалах коронавірусу.