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У Європі відреагували на рішення Трампа про заборону поїздок в США

Новини » Політика     12.03.2020 - 08:23
У Європі відреагували на рішення Трампа про заборону поїздок в США
Ілюстративне фото (csamir.com)

В ЄС вважали, що буде "не настільки радикально"

Європейські представники приголомшені новими обмеженнями на в'їзд до США громадян європейських країн, що входять в Шенгенську зону, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі. Про це повідомив телеканал CNN.

Зокрема, бельгійський дипломат сказав телеканалу, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".

"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це відбудеться, незважаючи на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в США новим коронавірусом COVID-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.

Додамо, що в Україні також ввели обмеження у зв'язку з загрозою зараження коронавірусом. Карантин в Україні починає діяти сьогодні і триватиме три тижні.

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