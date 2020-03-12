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МИД разъяснил, касается ли украинцев запрет на въезд в США из-за коронавируса

Новости » Политика     12.03.2020 - 12:12
МИД разъяснил, касается ли украинцев запрет на въезд в США из-за коронавируса
Иллюстративное фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Запрет не касается граждан Украины, которые последние 14 дней не посещали Шенген

Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице оперативного штаба МИД по координации в условиях распространения COVID-19.

Сообщается, что с 13 марта 2020 года США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение со странами Шенгенской зоны. Подчеркивается, что Украина не входит в Шенгенскую зону. Кроме того, запрет касается иностранцев, которые посещали страны этой зоны (26 стран) в течение последних 14 дней.

"Если вы не состоите в Шенгенской зоне и не летите из этих стран - запрета нет, только усиленный контроль", - объяснили в МИД.

МИД разъяснил, касается ли украинцев запрет на въезд в США из-за коронавируса

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. В то же время он отметил, что данные меры не будут распространяться на Британию.

Также сообщалось, что столица США Вашингтон объявила режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса.

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