Клімкін прокоментував можливість скасування безвізу після рішення КС

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, ЄС не буде карати українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Європейський Союз не покарає українців через скасування Конституційного суду статті про незаконне збагачення. Про це він написав у Facebook.

За словами Клімкіна, Україні потрібно знайти "залізобетонне" правове рішення, яке раз і назавжди врегулює всі питання.

"Інакше - матимемо серйозну кризу довіри у відносинах з нашими друзями та партнерами. І на кону не просто безвізовий режим, а підтримка України. Не маємо права підвести тих, хто в нас вірить, а головне - самих себе", - сказав він.

Також Клімкін вважає, що ЄС не скасує безвіз, не зважаючи на те, що стаття про незаконне збагачення була однією з головною вимог Євросоюза для надання безвізу.

"Давайте спробуємо заспокоїтися. Впевнений, ЄС не каратиме мільйони українських громадян через це рішення. Врешті-решт, саме українці страждають від корупції та корупційних схем", - написав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що після оприлюднення рішення КСУ про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення виникне багато проблем. Зокрема, численні гучні провадження за статтею 368-2 повинні бути припинені. Також моральна і фізична шкода, заподіяна неконституційними актами або діями, підлягає відшкодуванню відповідно до закону.

РБК-Україна писало, що Петро Порошенко подав новий законопроект про незаконне збагачення. Він надав законопроекту статусу невідкладного. В ЄС відзначили, що ще не мають остаточного рішення по цьому питанню, але їм цікаво чим оперувався КС, коли приймав рішення про скасуванню статті.