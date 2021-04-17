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У МЗС розповіли подробиці затримання українського консула в РФ: фактично напад

Автор: Ігор Литвиненко

У Міністерстві закордонних справ України розповіли подробиці затримання українського консула Олександра Сосонюка в Російській Федерації. У МЗС зазначили, що це було фактично напад.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає "Громадське радіо".

За його словами, росіяни зробили вигляд, що не дізналися представника українського консульства.

"Вчора ми зіткнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника", - заявив Єнін.

У МЗС вважають, що після цього українському консулу запропонують залишити РФ.

"Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає все грубіше... Водночас якщо російська сторона оголосить нашого співробітника персоною нон-грата, ми будемо змушені так само дієво реагувати на цей провокаційний крок з боку РФ", - додав Єнін.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня, в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ затримали українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

Раніше в коментарі РБК-Україна речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що Сосонюк вже знаходиться на території дипмісії. При цьому Україна готує відповідь через дії російської спецслужби.

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