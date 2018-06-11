В МЗС розказали, які кроки потрібно вжити Україні для досягнення миру

За словами Клімкіна, в окупованому Донбасі є українська земля та українці, але немає України

Реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення українських полонених та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter.

"Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру", - написав Клімкін.

Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Він також зазначив, що "сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України".

"Маємо туди повернутися", - написав міністр.

Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Російської Федерації та України зустрінуться в Берліні 11 червня щоб обговорити конфлікт на Донбасі.