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В МЗС розказали, які кроки потрібно вжити Україні для досягнення миру

НовиниПолітика    11.06.2018 - 09:42
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За словами Клімкіна, в окупованому Донбасі є українська земля та українці, але немає України

Реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення українських полонених та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter.

"Всі ЗМІ говорять про Сінгапур, а нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством - це шлях до миру", - написав Клімкін.

Він також зазначив, що "сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України".

"Маємо туди повернутися", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Російської Федерації та України зустрінуться в Берліні 11 червня щоб обговорити конфлікт на Донбасі.

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Теги публікації: Павло Клімкін, МЗС, ОБСЄ, миротворцы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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