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В МИД рассказали, какие шаги нужно предпринять Украине для достижения мира

НовостиПолитика    11.06.2018 - 09:42
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

По словам Климкина, в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинцы, но нет Украины

Реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение украинских пленных и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру", - написал Климкин.

Он также отметил, что "сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины".

"Должны туда вернуться", - написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел Германии, Франции, Российской Федерации и Украины встретятся в Берлине 11 июня чтобы обсудить конфликт на Донбассе.

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Теги публикации: Павел Климкин, МИД Украины, ОБСЕ, миротворцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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