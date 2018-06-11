В МИД рассказали, какие шаги нужно предпринять Украине для достижения мира

По словам Климкина, в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинцы, но нет Украины

Реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение украинских пленных и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру. Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Все СМИ говорят о Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру", - написал Климкин.

Все СМИ говорят о Сингапур, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом - это путь к миру. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Он также отметил, что "сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины".

"Должны туда вернуться", - написал министр.

Сегодня в оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Должны туда вернуться. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 11, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел Германии, Франции, Российской Федерации и Украины встретятся в Берлине 11 июня чтобы обсудить конфликт на Донбассе.