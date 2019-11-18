У МЗС розповіли деталі підготовленого документа для нормандського саміту

Підготовлене для саміту "нормандської четвірки" комюніке є робочим документом для лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

За його словами, у підготовленому короткому комюніке зафіксовано обережний підхід без занадто амбітних завдань.

"Ми цей документ виписали, всі чотири сторони на нього погодилися, це робочий документ, який зовнішньополітичні радники голів держав пропонують своїм лідерам", - зазначив Пристайко.

Він також підкреслив, що якщо на саміті сторони досягнуть прориву, то оперативно буде підготовлено новий документ.

"Наприклад, всі чотири лідери прийдуть до того, що треба закінчувати з війною і є три-чотири кроки, які треба зробити. Це ідеальний сценарій, але зараз наші очікування засновані на мінімально можливому варіанті", - зазначив міністр.

Він також уточнив, що підготовлене коротке комюніке передбачає, що до моменту зустрічі обмін вже відбудеться, захоплені в Керченській протоці кораблі повернуть.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що президент Володимир Зеленський очікує від "нормандської зустрічі" вирішення конфлікту на Донбасі.

Раніше також прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що помічники голів "нормандської четвірки" займаються підготовкою можливих рішень.