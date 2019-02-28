У МЗС розказали, коли з Делі зможуть вилетіти застряглі українці

В аеропорту перебуває до 20 українців

Части украинцев, которые не могут вылететь из аэропорта Дели (Индия), уже перебронировали билеты на 2 марта. Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отмечается, украинцы должны были лететь рейсом Дели-Астана. Погорельцев не смог назвать точное количество граждан Украины, которые не смогли вылететь из Дели, но заявил, что их было до 20 человек.

"Украинский консул также находится в аэропорту, решает вопросы перебронирования билетов, чтобы отправить людей как можно быстрее. Часть людей будет отправлена послезавтра точно, а если удастся, возможно, и раньше", - сказал Погорельцев.

Он заверил, что до вылета всех украинцев разместят в гостиницах, им будет оказано максимальное содействие, в частности, решен вопрос с питанием и обеспечением всем необходимым.

Ранее в МИД сообщили, что из-за того, что в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном был отменен ряд авиарейсов, в аэропорту в Дели застряла группа украинцев.

Напомним, вчера, 27 февраля, сообщалось, что из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией задерживается рейс Международных авиалиний Украины (МАУ) PS392 сообщением Дели-Киев.

Отметим, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель, который нарушил воздушное пространство Индии. После этого Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство.