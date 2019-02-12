У МЗС розповіли, хто буде спостерігати за виборами в Україні

У МЗС підкреслили, що громадян Росії серед спостерігачів не буде

На выборах 2019 в Украине помимо зарегистрированных наблюдателей будут присутствовать представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейского парламента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил политический директор Министерства иностранных дел Алексей Макеев.

По его словам, на выборах будут наблюдатели от Европейского парламента, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Они будут действовать под крышей БДИПЧ совместно с главной миссией, от которой будет достаточно большое количество наблюдателей. Согласно закону, граждан РФ там не будет", - сообщил Макеев.

Он также отметил, что ОБСЕ была единственной миссией, которая пыталась предложить граждан РФ в списке наблюдателей. Другие организации не присылали имена с россиянами в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД отказал двум россиянам в намерениях быть наблюдателями в составе ОБСЕ до принятия закона.

Отметим, Европейская комиссия недовольна решением Украины не допустить наблюдателей от России в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы в 2019 году.