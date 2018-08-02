МИД раскритиковал заявление Орбана по евроинтеграции Украины

МИД Украины сравнил риторику Орбана с подходами страны-агрессора

Министерство иностранных дел Украины расценивает как неприемлемые последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о евроинтеграционных намерениях Киева. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что 31 июля 2018 в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерскому дипломату выразили решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины. Также Киев заявил о необходимости прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения.

"В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Орбан заявлял, что не верит в реалистичность стремлений Украины присоединиться к Еропейскому союзу или НАТО.