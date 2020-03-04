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МЗС перевіряє наявність українців на лайнері з коронавірусом у Норвегії

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 13:27
МЗС перевіряє наявність українців на лайнері з коронавірусом у Норвегії
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Лайнер із 1200 пасажирами помістили на карантин через підозру коронавірусу у 2 осіб

У зв'язку із підозрою на коронавірус у двох осіб біля берегів Норвегії на карантин закрили круїзний лайнер із 1200 пассажирами. Міністерство закордоних справ України перевіряє, чи є на борту українські громадяни. Про це заявив в ході пресс-конференції щодо ситуації з протидією поширенню корона вірусу в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

На круїзному лайнері у двох пасажирів наразі підозрюють коронавірус. Тому вже біля берегів Норвегії лайнер розміщено на карантин.

"Ми сьогодні пропрацювали це питання з МЗС. МЗС дало доручення посольству в Норвегії перевірити інформацію про те, чи є на лайнері українці. Після отримання інформації ми будемо опрацьовувати подальшу тактику дій”, - заявив Ляшко.

Нагадаємо, представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в країні.

"Важливо підкреслити, що найімовірніше ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні", - заявив він, але підкреслив, що українська система охорони здоров'я готова до спалаху інфекції.

Вчора, 3 березня, в Україні було виявлено перший випадок коронавірусу. Сьогодні на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, частина зразків вже передана до референс-лабораторії.

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