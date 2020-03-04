МИД проверяет наличие украинцев на лайнере с коронавирусом в Норвегии

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Лайнер с 1200 пассажирами поместили на карантин из-за подозрения коронавируса у 2 человек

В связи с подозрением на коронавирус у двух человек у берегов Норвегии на карантин закрыли круизный лайнер с 1200 пассажирами. Министерство иностранных дел Украины проверяет, есть ли на борту украинские граждане. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по ситуации с противодействием распространению корона вируса в Украине заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

На круизном лайнере у двух пассажиров сейчас подозревают коронавирус. Поэтому уже у берегов Норвегии лайнер размещено на карантин.

"Мы сегодня проработали этот вопрос с МИД. МИД дало поручение посольству в Норвегии проверить информацию о том, есть ли на лайнере украинцы. После получения информации мы будем прорабатывать дальнейшую тактику действий”, - заявил Ляшко.

Напомним, представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в стране.

"Важно подчеркнуть, что, вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине", - заявил он, но подчеркнул, что украинская система здравоохранения готова к вспышке инфекции.

Вчера, 3 марта, в Украине был обнаружен первый случай коронавируса. Сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, часть образцов уже передано в референс-лаборатории.