Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Частина зразків вже передана в референс-лабораторію

На сьогодні на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, частина зразків вже передана до референс-лабораторії. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні в Україні на дослідженні знаходяться 6 підозр на коронавірус.

"Ці люди також ізольовані. Деякі зразки вже знаходяться в референс-лабораторії", - додав Ляшко.

Нагадаємо, представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в країні.

"Важливо підкреслити, що найімовірніше ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні", - заявив він, але підкреслив, що українська система охорони здоров'я готова до спалаху інфекції.

Відзначимо, єдиний на сьогодні заражений в Україні знаходиться в ізоляції в Чернівцях, його стан задовільний, ніяких симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Його госпіталізували ще 29 лютого, симптоми хвороби проявилися після поїздки до охопленої коронавірусом Італії.

