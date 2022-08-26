МЗС про заклики чиновниці ООН, яка прирівняла Україну до Росії: відірвані від реальності

Заклики топ-чиновниці ООН Деніз Браун, яка фактично прирівняла Україну до Росії в контексті удару по Чаплиному, є відірваними від реальності. І абсолютно неприйнятні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС Олега Ніколенка у Facebook.

"В МЗС України розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного обстрілу Росії по залізничній станції в Чаплиному 24 серпня, в результаті якого було вбито двадцять п‘ять цивільних людей, зокрема двоє дітей", - заявив Ніколенко.

Він нагадав, що міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину.

"Заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності", - зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС підкреслив, що прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним.

"Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села", - підсумував Ніколенко.

Що сталося

Нагадаємо, вчора гуманітарний координатор ООН по Україні Деніз Браун після ракетного удару Росії по залізничній станції в Чаплино, в результаті якого загинули 25 людей, закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права. Цим фактично вона прирівняла дії України та країни-агресорки.

Додамо, в результаті цього ракетного удару загинули не менше 25 осіб. Російська сторона визнала його, але заявила, що била нібито по військовому ешелону.

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