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МЗС закликає утриматись від туристичних подорожей у звязку з коронавірусом

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 11:41
МЗС закликає утриматись від туристичних подорожей у звязку з коронавірусом
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба закликає всі українців, яку планують поїхати у туристичну подорож, утриматись

Міністерство закордонних справ України закликає українців утриматись від туристичних подорожей у звязку з коронавірусом. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба закликає всі українців, яку планують поїхати у туристичну подорож, утриматись.

"Ми повністю моніторимо ситуацію в світі. У мене зараз заклик до всіх громадян України, які все ще планують поїхати у туристичну подорож. МЗС закликає вас утриматись від туристичних подорожей у звязку з коронавірусом. Це Єгипет, Тайланд і тому інше", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення вести карантин через поширення у світі епідемії коронавірусу. Карантин вводиться з 12 березня терміном на три тижні до 3 квітня. На цей період в Україні закриваються навчальні заклади, а також вводиться заборона на проведення масових заходів з понад 200 учасників.

Додамо, вводяться обмежувальні заходи у Києві.

З сьогоднішнього карантин вводиться у всіх областях. Разом з тим, Державна прикордонна служба України направила до Кабінету міністрів пропозиції щодо переліку прикордонних пунктів, які можуть бути закриті у зв’язку з коронавірусом.

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