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МИД призывает воздержаться от туристических поездок в связи с коронавирусом

Новости » Общество     12.03.2020 - 11:41
МИД призывает воздержаться от туристических поездок в связи с коронавирусом
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба призывает всех украинцев, которые планируют поехать в туристическую поездку, воздержаться

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от туристических путешествий в связи с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба призывает всех украинцев, которые планируют поехать в туристическую поездку, воздержаться.

"Мы полностью мониторим ситуацию в мире. У меня сейчас призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют поехать в туристическую поездку. МИД призывает вас воздержаться от туристических путешествий в связи с коронавирусом. Это Египет, Тайланд и тому прочее", - заявил Кулеба.

Напомним, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников.

Добавим, вводятся ограничительные мероприятия в Киеве.

С сегодняшнего карантин вводится во всех областях. Вместе с тем, Государственная пограничная служба Украины направила в Кабинет министров предложения относительно перечня пограничных пунктов, которые могут быть закрыты в связи с коронавирусом.

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