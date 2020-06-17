Росія спростила отримання громадянства для українців і білорусів

Фото: паспорт РФ (wikimedia.by mediaphoto.org)

У РФ набув чинності відповідний закон

У Росії набрав чинності федеральний закон, який спрощує отримання громадянства для громадян України та Білорусі. Зокрема, скасовується обов'язковий іспит на знання російської мови при отриманні громадянства РФ.

Про це повідомляє РБК.

Зазначено, що даний закон президент Росії Володимир Путін підписав 19 березня, а набрав чинності він через 90 днів - у середу, 17 червня.

Відзначається, що раніше українці і білоруси могли отримати громадянство Росії тільки після проходження співбесіди на знання мови. Тепер же в разі, якщо вони вільно розмовляють російською, громадяни України та Білорусі автоматично визнаються носіями мови, якщо вони самі або їхні прямі родичі постійно проживають або раніше проживали на території РФ, СРСР або Російської імперії.

У МВС Росії додали, що рівень знання російської мови будуть фіксувати комісійним актом і за допомогою засобів аудіоконтролю при прийомі особистої заяви в міграційну службу. У російському міністерстві припускають, що це дозволить спростити отримання громадянства для більш ніж 200 тис. українців і білорусів, які зараз знаходяться у країні з дозволом на проживання.

Нагадаємо, в кінці квітня президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, яким спрощується надання російського громадянства для громадян України.

Як писало РБК-Україна, РФ за перший квартал видала паспорти 108,5 тис. громадян України, а різкий приріст фіксується з минулого року.

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Автор: Юлия Струк