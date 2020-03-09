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ВООЗ: загроза пандемії коронавірусу стала дуже реальною

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 18:53
ВООЗ: загроза пандемії коронавірусу стала дуже реальною
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr)

У ВООЗ відзначили, що пандемію коронавірусу можна буде контролювати

Загроза пандемії нового коронавірусу стає реальною. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

При цьому, в ВООЗ відзначили, що це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати.

"Тепер, коли коронавірус влаштувався в багатьох країнах, загроза пандемії стала дуже реальною. Але це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Суть в наступному: ми не у владі цього вірусу, - заявив він.

Він також додав, що за минулі вихідні кількість зареєстрованих випадків COVID19 перевищила 100 тисяч у 100 країнах.

"Це, безумовно, тривожно, що так багато людей і країн постраждали так швидко", -
додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вже зафіксовано один випадок зараження коронавірусом - інфікованим виявився житель Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії. Крім того, коронавірус зафіксований в усіх 7 країнах, з якими межує Україна.

Також сьогодні випадок зараження був зафіксований на Кіпрі. Це остання країна ЄС, де не було випадків COVID19. Таким чином коронавірус на даний момент зафіксовано у всіх країнах ЄС.

Відзначимо, на думку китайських експертів, коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

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