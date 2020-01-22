В Іспанії кількість жертв в результаті шторму збільшилася

Фото: наслідки шторму "Глорія" (twitter.com/Dave_J_Bryant)

Шторм трохи ослаб, проте ще проявляється у вигляді сильних опадів у Каталонії

В результаті шторму "Глорія" в Іспанії загинули щонайменше вісім людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

Як повідомляється, шторм трохи ослаб, проте ще проявляється у вигляді сильних опадів у Каталонії.

"Щонайменше вісім людей загинули, а ще четверо залишаються зниклими безвісти через зимового шторму "Глорія", який вдарив по левантійському узбережжя, і який, хоч і ослаб в середу, але все ще проявляється у вигляді сильних опадів у Каталонії", - йдеться в повідомленні.

Storm 'Глорія' left a bit of a disaster behind #PortDePollença pic.twitter.com/o5SOg5fbmQ — Lesley Atterwill (@LesleyAtterwill) January 22, 2020

Вісім осіб загинуло в результаті сильної сніжної бурі, дощу, вітру і хвиль. Також повідомляється про матеріальний збиток, що виник із-за руйнування, падіння дерев, повені та лавини.

La espuma marina envuelve las calles de Tossa de Mar, cerca de #Barcelona, debido a la tormenta #Gloria pic.twitter.com/OeSEKFYBDP — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 22, 2020

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці й Форментере.

Також РБК-Україна писало, що уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан через ситуацію з кліматом, зробивши перший офіційний крок до прийняття заходів з боротьби зі зміною клімату. Уряд протягом 100 днів направить до парламенту свій законопроєкт про клімат.