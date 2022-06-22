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МЗС про спроби Росії відхреститися від продовольчої кризи: чергова маніпуляція

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Київ, Середа 22 червня 2022 21:39
МЗС про спроби Росії відхреститися від продовольчої кризи: чергова маніпуляція Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Іван Носальський

Росія вкотре спробувала звинуватити країни Заходу в продовольчій кризі. Для цього Москва використала дані ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

За його словами, Росія скористалася даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), які свідчать, що в 2022 році очікується збільшення обсягу виробництва зернових у світі порівняно з минулим роком. Однак у світі зараз назріває масштабна продовольча криза.

Російські дипломати почали масово маніпулювати цією інформацією, повторюючи тези пропаганди Кремля про те, що у продовольчій кризі винні санкції Заходу.

Ніколенко підкреслив, що таке пояснення є хибним, оскільки у світі разом з виробництвом збільшилось і споживання. При цьому обсяги торгівлі скорочуються з кожним днем.

"І найголовніше, суттєва частина українського зерна врожаю 2021/2022 зараз недоступна для споживачів через блокування російською армією українських портів", - нагадав урядовець.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що дефіцит продовольства став частиною арсеналу терору Росії.

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