МЗС про спроби Росії відхреститися від продовольчої кризи: чергова маніпуляція

Росія вкотре спробувала звинуватити країни Заходу в продовольчій кризі. Для цього Москва використала дані ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка .

За його словами, Росія скористалася даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), які свідчать, що в 2022 році очікується збільшення обсягу виробництва зернових у світі порівняно з минулим роком. Однак у світі зараз назріває масштабна продовольча криза.

Російські дипломати почали масово маніпулювати цією інформацією, повторюючи тези пропаганди Кремля про те, що у продовольчій кризі винні санкції Заходу.

Ніколенко підкреслив, що таке пояснення є хибним, оскільки у світі разом з виробництвом збільшилось і споживання. При цьому обсяги торгівлі скорочуються з кожним днем.

"І найголовніше, суттєва частина українського зерна врожаю 2021/2022 зараз недоступна для споживачів через блокування російською армією українських портів", - нагадав урядовець.