МЗС про спроби Росії відхреститися від продовольчої кризи: чергова маніпуляція
Росія вкотре спробувала звинуватити країни Заходу в продовольчій кризі. Для цього Москва використала дані ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.
За його словами, Росія скористалася даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), які свідчать, що в 2022 році очікується збільшення обсягу виробництва зернових у світі порівняно з минулим роком. Однак у світі зараз назріває масштабна продовольча криза.
Російські дипломати почали масово маніпулювати цією інформацією, повторюючи тези пропаганди Кремля про те, що у продовольчій кризі винні санкції Заходу.
Ніколенко підкреслив, що таке пояснення є хибним, оскільки у світі разом з виробництвом збільшилось і споживання. При цьому обсяги торгівлі скорочуються з кожним днем.
"І найголовніше, суттєва частина українського зерна врожаю 2021/2022 зараз недоступна для споживачів через блокування російською армією українських портів", - нагадав урядовець.
Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що дефіцит продовольства став частиною арсеналу терору Росії.
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