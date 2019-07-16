МЗС попросить дати правову оцінку візиту Сиярто в Закарпатті

Міністерство закордонних справ звернутися в компетентні органи України про надання правової оцінки візиту Закарпатської області міністром зовнішньої економіки і закордонних справ угорської республіки Петером Сиярто напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС України.

Як повідомляється, Сиярто проігнорувавши відповідні рекомендації МЗС України,16 липня відвідав місто Берегове Закарпатської області, де взяв участь у ряді публічних заходів.

В Міністерстві розповіли, що в офіційній ноті Посольства Угорщини в Україні зазначено, що цей візит Сиярто здійснив на запрошення народного депутата України Василя Брензовича, який є кандидатом у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду.

"У той же час пунктом 1 частини першої статті 74 закону України "Про вибори народних депутатів України" передбачено, що участь у передвиборній агітації забороняється іноземцям та особам без громадянства, у тому числі в публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати", - йдеться в повідомленні

Крім того, у МЗС зазначили, що стаття 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року передбачає, що всі особи, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, зобов'язані поважати закони і постанови держави перебування, а також зобов'язані не втручатися у внутрішні справи цієї держави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Офісі президента планують приймати заходи до угорським політикам з-за зустрічей з окремими народними депутатами напередодні парламентських виборів.

Нагадаємо, 15 липня Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість останніми діями Угорщини, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України перед позачерговими виборами у Верховну раду.