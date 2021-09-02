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ЄС заявляє, що не поспішатиме з визнанням "Талібану"

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Брюссель, Четвер 02 вересня 2021 12:10
ЄС заявляє, що не поспішатиме з визнанням "Талібану" Фото: визнавати офіційно "Талібан" в ЄС поки не поспішають (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Європейському Союзі заявили, що їм доведеться співпрацювати з "Талібаном". Однак визнавати ісламістське угруповання бойовиків новими правителями Афганістану в ЄС поки не поспішають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Серед держав-членів ЄС і в контексті G7 немає ніяких сумнівів: нам потрібно взаємодіяти з "Талібаном", нам потрібно спілкуватися з ним та впливати на нього, використовуючи важелі, які у нас є. Але ми не будемо поспішати визнавати цю нову формацію або встановлювати офіційні відносини", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що офіційні відносини між ЄС і "Талібаном" виникнуть тільки в тому випадку, якщо таліби будуть відповідати конкретним умовам, включаючи повагу прав людини та безперешкодний доступ для співробітників з надання допомоги.

Між тим, умовою визнання Талібану може стати в разі забезпечення бойовиками вільного проходу афганцям, які бажають залишити країну, відмова від помсти проти тих, хто пов'язаний з іноземними державами або колишнім урядом і запобігання перетворення Афганістану в притулок для терористів.

Як зазначили у Євросоюзі, поки незрозуміло, чи таліби зможуть ефективно управляти країною, але для блоку ключовою умовою офіційних відносин буде створення всеосяжного та репрезентативного перехідного уряду.

Раніше стало відомо, що терористичний рух "Талібан" найближчими днями оголосить ім'я нового прем'єр-міністра Афганістану.

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