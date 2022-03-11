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МЗС про викрадення мера Мелітополя: світ повинен посилити тиск на Росію

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П'ятниця 11 березня 2022 21:39
МЗС про викрадення мера Мелітополя: світ повинен посилити тиск на Росію Фото: Іван Федоров (news.zp)
Автор: Світлана Мащенко

В Міністерстві закордонних справ звернулися до міжнародної спільноти через викрадення мера Мелітополя Івана Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу МЗС.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права... Одним із таких грубих порушень стало викрадення 11 березня міського голови міста Мелітополь Івана Федорова", - заявили у відомстві.

В МЗС зазначили, що російські війська цинічно звинувачують мера в "тероризмі". При цьому окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі в Україні.

При цьому викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що Іван Федоров був викрадений групою окупантів з 10 осіб, тому що відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову. Його затримали в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Нагадаємо, що в МВС відреагували на викрадення мера Мелітополя Івана Федорова, назвавши це тероризмом.

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