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Ми розцінюємо це як тероризм: в МВС зробили заяву щодо викрадення мера Мелітополя

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П'ятниця 11 березня 2022 21:07
Ми розцінюємо це як тероризм: в МВС зробили заяву щодо викрадення мера Мелітополя Фото: Іван Федоров (news.zp)
Автор: Світлана Мащенко

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зробив заяву щодо викрадення Івана Федорова, мера Мелітополя, яке сталося 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Десять озброєних окупантів прийшли на засідання координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста, одягли йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку. Ми розцінюємо ці дії, як тероризм.

Місто Мелітополь є українським, окупанти бачать, що люди не хочуть із ними співпрацювати, то вдаються до терористичних дій", - зазначив Антон Геращенко.

Нагадаємо, що Івана Федорова викрали вдень 11 березня, коли він був в міському кризовому центрі, де займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Раніше ми писали, що з'явилося відеопідтвердження викрадення Федорова.

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