МЗС очікує на рішення Трибуналу по українським морякам за кілька тижнів

Міністерство закордонних справ очікує на рішення Міжнародного морського трибуналу по українським морякам уже за два-три тижні. Про це під час брифінгу заявила речник МЗС Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона нагадала, що 10 травня у Гамбурзі відбудуться усні слухання щодо імунітетів трьох військових кораблів та 24 членів їх екіпажів, які було незаконно захоплені Російською Федерацією у Чорному морі.

"МЗС представить свою позицію щодо тимчасових заходів, які були направлені до Міжнародного трибуналу з морського права 15 квітня. Згідно з установленою практикою, ми очікуємо на відповідне рішення Міжнародного трибуналу вже за два-три тижні", - повідомила Зеленко.

За її словами, агентом України виступатиме заступник глави МЗС Олена Зеркаль та професори з міжнародного права.

"Делегація звернеться до міжнародного трибуналу з вимогою зобов’язати РФ негайно звільнити наші військово-морські судна та екіпажі. Хочу наголосити, той факт, що РФ відмовилась брати участь в усних слуханнях не вплине на легітимність процесу", - додала речник міністерства.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі в слуханнях у справі проти Росії Міжнародного трибуналу по українським морякам. Так, делегацію очолить заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Як писало РБК-Україна, РФ відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу по українським морякам, які були взяті в полон російськими силовиками в Керченській протоці.

Підкреслимо, 17 квітня суд Російської Федерації продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадав від Росії звільнення українських моряків.