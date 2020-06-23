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МЗС оцінив можливість відновлення залізничного сполучення з Росією

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 09:20
МЗС оцінив можливість відновлення залізничного сполучення з Росією
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

Питання про відновлення сполучення з РФ поки що не підіймають

Відновлення залізничного сполучення України з Росією поки що на порядку денному не стоїть. Росія сьогодні перебуває на піку захворюваності коронавірусом.

Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що не зважаючи на поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з РФ поки що не підіймають.

"Росія сьогодні перебуває на піку захворюваності й є третьою країною в світі за кількістю хворих. Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і в нас цифри зростають", - заявив він.

Як писало РБК-Україна, у кінці травня на сайті "Укрзалізниці" відновив роботу сервіс покупки залізничних квитків.

Нагадаємо, 1 червня "Укрзалізниця" запустила перші поїзди після 75 днів карантину.

Додамо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що перевірки в громадському транспорті будуть постійними.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Російська Федераціяжелезнодорожное сообщение
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