МЗС оцінив можливість відновлення залізничного сполучення з Росією

Питання про відновлення сполучення з РФ поки що не підіймають
Відновлення залізничного сполучення України з Росією поки що на порядку денному не стоїть. Росія сьогодні перебуває на піку захворюваності коронавірусом.
Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив в інтерв'ю "Укрінформу".
Він зазначив, що не зважаючи на поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з РФ поки що не підіймають.
"Росія сьогодні перебуває на піку захворюваності й є третьою країною в світі за кількістю хворих. Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і в нас цифри зростають", - заявив він.
Як писало РБК-Україна, у кінці травня на сайті "Укрзалізниці" відновив роботу сервіс покупки залізничних квитків.
Нагадаємо, 1 червня "Укрзалізниця" запустила перші поїзди після 75 днів карантину.
Додамо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що перевірки в громадському транспорті будуть постійними.
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Автор: Анастасия Рокитна