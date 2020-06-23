МИД оценил возможность возобновления ж/д сообщения с Россией

Вопрос о возобновлении сообщения с РФ пока не поднимают
Возобновление железнодорожного сообщения Украины с Россией пока что на повестке дня не стоит. Россия сегодня находится на пике заболеваемости коронавирусом.
Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил в интервью "Укринформу".
Он отметил, что несмотря на постепенное открытие границ Украины, вопрос о возобновлении сообщения с РФ пока не поднимают.
"Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, так как и в нас цифры растут", - заявил он.
Как писало РБК-Украина, в конце мая на сайте "Укрзализныци" возобновил работу сервис покупки железнодорожных билетов.
Напомним, 1 июня "Укрзализныця" запустила первые поезда после 75 дней карантина.
Добавим, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проверки в общественном транспорте будут постоянными.
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Автор: Анастасия Рокитна