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МИД оценил возможность возобновления ж/д сообщения с Россией

Новости » Общество     23.06.2020 - 09:20
МИД оценил возможность возобновления ж/д сообщения с Россией
Фото: здание МИД (РБК-Украина)

Вопрос о возобновлении сообщения с РФ пока не поднимают

Возобновление железнодорожного сообщения Украины с Россией пока что на повестке дня не стоит. Россия сегодня находится на пике заболеваемости коронавирусом.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил в интервью "Укринформу".

Он отметил, что несмотря на постепенное открытие границ Украины, вопрос о возобновлении сообщения с РФ пока не поднимают.

"Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, так как и в нас цифры растут", - заявил он.

Как писало РБК-Украина, в конце мая на сайте "Укрзализныци" возобновил работу сервис покупки железнодорожных билетов.

Напомним, 1 июня "Укрзализныця" запустила первые поезда после 75 дней карантина.

Добавим, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проверки в общественном транспорте будут постоянными.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Российская Федерацияжелезнодорожное сообщение
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