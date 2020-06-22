Карантинні перевірки у транспорті будуть постійними, - МІУ

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Разом з тим буде збільшуватися кількість приміського транспорту

Міністр інфраструктури України (МІУ) Владислав Криклій заявив, що перевірки в громадському транспорті будуть постійними. Мова йде про дотримання маскового режиму та дезінфекції.

Про це повідомляє прес-служба урядового порталу.

"Ми будемо збільшувати кількість транспорту, виходячи з можливостей, але закликаємо всіх пасажирів обов'язково дотримуватися необхідних протиепідемічних вимог, зокрема, масочного режиму і дезінфекції. Перевірки дотримання цих правил на транспорті будуть здійснюватися постійно", - сказав він.

Він додав, що найближчими днями планується запуск додаткових приміських пасажирських поїздів.

"Укрзалізниця" продовжує запускати додаткові приміські поїзди по Україні. Отже, з 23 червня розпочнеться курсування 27 приміських поїздів по регіональній філії "Південно-Західна залізниця". А з 24 червня відновлять свою роботу ще 23 поїзди по філії "Південна залізниця", - зазначив Криклій.

Зазначимо, після ослаблення карантинних обмежень в Україні зафіксували сплеск нових випадків коронавірусу. В уряді це пов'язали з недотриманням карантинних обмежень з боку населення.

Після цього влада вирішила, що з 22 червня правоохоронці почнуть посилені перевірки кафе, ресторанів і громадського транспорту на предмет дотримання карантинних обмежень.

Нагадаємо, з 22 червня в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада.

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Автор: Максим Зайченко