У МЗС висловили протест на продовження арешту українських моряків

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест проти рішення Московського суду про продовження незаконного утримання під вартою 24 українських моряків, які були захоплені Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Як повідомляє відомство, утримання під вартою моряків є грубим порушенням суверенного імунітету.

"Вміст Росією під вартою 24 українських військовослужбовців і трьох військово-морських суден є грубим і триваючим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як суду, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН по морському праву і звичайного міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві відзначили, що Міжнародний трибунал з морського права постановив негайно і безумовно звільнити українських моряків і військово-морські судна.

"25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права ("ITLOS") наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські суду і 24 членів їх екіпажів. Невиконання обов'язки Росією щодо негайного звільнення суден і військовослужбовців становить порушення цього наказу та Конвенції ООН з морського права", - йдеться в повідомленні.

А також зазначили, що сьогоднішнє рішення Московського суду є черговим порушення РФ міжнародного права і ще більше загострює суперечка між Росією та Україною.

Крім того, МЗС висловлює подяку своїм міжнародним партнерам за їх солідарність з Україною в її боротьбі за визволення українських військових і військово-морських судів.

Відзначимо, в червні Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Росію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті у російський полон поблизу Керченської протоки.