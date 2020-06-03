У МЗС відреагували на обшуки в Криму

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України засуджують обшуки російських силовиків у Криму. Вчора вони провели обшуки у кримської татарки.

Про це написала в Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олена Зеленко.

Вона заявила, що такі порушення прав людини з боку Росії повинні припинитися

"Російські силовики, стукіт у двері, іноді вимолюючи їх - страшна реальність життя в окупованому Криму. Сьогодні вони прийшли до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової і вимагали обшукати її будинок. Такі порушення прав людини з боку Росії повинні припинитися", - написала Зеленко.

Нагадаємо, вчора вранці до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової в селі Курське Білогірського району приїхали російські силовики, які провели у неї обшук. Вони шукали документи, які предмети пов'язані з кримінальною справою її сина.

Обшуки російські силовики проводять у кримських татар часто. Через це міжнародна спільнота засуджує дії РФ і вимагає припинити це. Втім, обшуки все рівно продовжуються.

Зазначимо, у Зеленського заявили про плани прийняти стратегію деокупації Криму до 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Україна планує створити міжнародну платформу з деокупації Криму.