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У Лівії в результаті авіаудару загинули десятки біженців

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 17:03
У Лівії в результаті авіаудару загинули десятки біженців
Фото: Тріполі (з відкритих джерел)

В результаті авіанальоту на табір біженців в Тріполі загинули не менше 44 людей

В результаті авіанальоту на табір біженців у столиці Лівії Тріполі загинули не менше 44 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Також повідомляється, що в результаті авіаудару постраждало не менше 130 людей.

Потрапив під удар табір біженців знаходиться в місцевості Таджура недалеко від військової бази. Загиблими є переважно африканські мігранти, які прямували в Європу. В таборах, подібних тому, який потрапив під авіаналіт, знаходяться тисячі біженців і вони під контролем уряду Лівії.

Правозахисники і представили ООН описують обстановку в таборах, як "антилюдську". Лівійський уряд, визнаний міжнародною спільнотою, заявляє, що вся відповідальність лежить на чолі самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфі Хартафе. Факт проведення нальоту в ЛНА заперечують.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представник Лівійської національної армії Хафтара Ахмед Аль-Місмарі заявив, що у найближчі дні до Тріполі будуть перекинуті додаткові сили, які за допомогою артилерії доб'ються успіху на південних підступах до столиці.

Крім того, що з початку бойових дій в околиці столиці Тріполі загинули 607 осіб, у тому числі 40 мирних жителів і не менш 3261 осіб, в числі яких 117 мирних жителів отримали поранення.

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