МЗС відреагувало на виклик повіреного в РФ і нагадало про напад в Петербурзі
Міністерство закордонних справ України відреагувало на виклик тимчасово повіреного Василя Покотила до російського МЗС на тлі скандалу з плакатами російських дипломатів. Київ залишається прихильним Віденській конвенції в частині безпеки іноземного дипкорпусу.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, в контексті цієї ситуації українська сторона хоче нагадати Росії про нехтування безпекою українських дипломатичних установ.
"Нагадаю, що 19 лютого на працівника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було скоєно напад, завдано йому кілька ножових поранень. В установленому порядку МЗС проінформує українські компетентні органи про російську ноту", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, сьогодні тимчасово повіреного у справах України в Росії викликали до російського МЗС, щоб висловити протест проти розклеювання в Києві фото російських дипломатів з "образливими написами".
Напередодні до річниці "референдуму" у Криму в столиці України з'явилися плакати з фото співробітників російської дипломатичної місії, на яких вони нібито визнають Крим українським.
У лютому в Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на українського прикордонника в генеральному консульстві України. Чоловік без видимих причин накинувся на потерпілого, як тільки йому відкрили двері в консульство, і наніс два удари ножем. Поранення виявилися не смертельними, нападника заарештували.