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МЗС відреагувало на виклик повіреного в РФ і нагадало про напад в Петербурзі

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 14:48
МЗС відреагувало на виклик повіреного в РФ і нагадало про напад в Петербурзі Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України відреагувало на виклик тимчасово повіреного Василя Покотила до російського МЗС на тлі скандалу з плакатами російських дипломатів. Київ залишається прихильним Віденській конвенції в частині безпеки іноземного дипкорпусу.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, в контексті цієї ситуації українська сторона хоче нагадати Росії про нехтування безпекою українських дипломатичних установ.

"Нагадаю, що 19 лютого на працівника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було скоєно напад, завдано йому кілька ножових поранень. В установленому порядку МЗС проінформує українські компетентні органи про російську ноту", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні тимчасово повіреного у справах України в Росії викликали до російського МЗС, щоб висловити протест проти розклеювання в Києві фото російських дипломатів з "образливими написами".

Напередодні до річниці "референдуму" у Криму в столиці України з'явилися плакати з фото співробітників російської дипломатичної місії, на яких вони нібито визнають Крим українським.

У лютому в Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на українського прикордонника в генеральному консульстві України. Чоловік без видимих причин накинувся на потерпілого, як тільки йому відкрили двері в консульство, і наніс два удари ножем. Поранення виявилися не смертельними, нападника заарештували.

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