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У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України

Новость на русском → Москва, Середа 17 березня 2021 12:08
У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України Фото: будівля МЗС РФ (tvc ru)
Автор: Анастасія Рокитна

В Міністерство закордонних справ Російської Федерації викликали тимчасового повіреного у справах України Василя Покотила. Йому було висловлено рішучий протест.

Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Йому висловили протест через акцію проти дипломатів Посольства Росії в Україні, яка відбулася 16 березня.

"Поблизу будівлі посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру", - йдеться в заяві.

Зазначимо, мова йде про те, що в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни визнають Крим українським.

"Українському дипломату було заявлено, що російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що для деокупації Криму потрібні більш дієві міжнародні кроки.

Зеленський також заявив, що не вірить у відновлення відносин між Євросоюзом і Росією до деокупацію Криму і Донбасу.

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