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Україна вимагає покарати винного у замаху на співробітника консульства в РФ

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 16:59
Україна вимагає покарати винного у замаху на співробітника консульства в РФ Фото: українське консульство в Санкт-Петербурзі (wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України вимагає покарати винного у замаху на співробітника свого консульства в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). Київ також направив протест у зв'язку з інцидентом.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, МЗС направив протест, оскільки російські правоохоронці не попередили й ефективно не відреагували на напад.

"Вимагаємо проведення всебічного розслідування і покарання винних, забезпечення охорони українських дипустанов", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня в Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на прикордонника, який працював у генеральному консульстві України. Чоловік без видимих причин накинувся на українця, як тільки йому відкрили двері в консульство, і наніс два удари ножем. Поранення виявилися не смертельними, потерпілого доставили в лікарню.

Пізніше стало відомо, що нападника заарештували на два місяці. Підозрюваний Назар Смоленський був раніше судимий. Йому загрожує штраф від 500 тисяч до 1 млн російських рублів, примусові роботи протягом п'яти років або ув'язнення на термін до семи років.

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