ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС відреагувало на офіційний заклик Росії стратити бійців "Азову"

Новость на русском →
Київ, Субота 30 липня 2022 14:43
МЗС відреагувало на офіційний заклик Росії стратити бійців "Азову" Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Заклик посольства РФ до страти бійців полку "Азов" не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни. Всі вони мають відповісти за свої злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter речника МЗС Олега Ніколенка.

"Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і повинні відповідати", - написав Ніколенко.

Що заявило посольство РФ

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку "Азов", написавши, що українські бійці нібито "заслуговують смерті через повішання".

Реакція ОП

На що в Офісі президента України відповіли. Так голова ОП Андрій Єрмак заявив, це лише черговий доказ, що Росія - держава-терорист і для цього вже вдосталь доказів.

Нагадаємо, вчора вночі Росія завдала удару по колонії в окупованій Оленівці Донецької області та звинуватила в цьому ЗСУ. В той момент в колонії утримувалися українські полонені, зокрема й з полку "Азов", внаслідок ворожого теракту загинули десятки українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Азов
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника