МЗС відмовило 2 росіянам спостерігати в складі ОБСЄ до прийняття закону

За словами Макєєва, реєстрація спостерігачів - це право України

До принятия закона о запрете граждан Российской Федерации (РФ) быть в составе наблюдателей от международных организаций, Министерство иностранных дел отказало двум россиянам выступать наблюдателями на выборах президента Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил политический директор МИД Алексей Макеев.

По его словам, копия ноты от ОДИР ОБСЕ была отправлена за 2 дня до принятия закона о запрете граждан РФ среди наблюдателей на выборах в Украине.

"А именно в тот день руководитель миссии представил список нашем заместителю министра в ЦИК, мы получили в списке двух наблюдателей из РФ. Но их имена не были переданы в ЦИК. Соответственно, они не были зарегистрированы как официальные наблюдатели. Мы указали ОБСЕ, что не будем отправлять (в ЦИК - ред.) и уже в день, когда был одобрен закон, руководитель миссии сказал, что, конечно, они не будут зарегистрированы как наблюдатели. Регистрация наблюдателей - это право Украины. Соответственно, такое решение было принято", - сообщил Макеев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украину на выборы должны были приехать с российской стороны Кристина Богданова и Елизавета Борисова, но 7 февраля Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине и РФ вскоре заявила, что не пришлет своих наблюдателей.

В БДИПЧ отреагировали на такую позицию Украины и выразили сожаление по этому поводу. Также специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер прокомментировал решение Украины в отношении российских наблюдателей на президентских выборах. Он несколько раз менял свою позицию. Сначала Волкер писал в Twitter, что российские наблюдатели должны присутствовать на выборах, а потом заявил, что обеспокоенность Киева является достаточно реальным, поскольку Россия является страной-агрессором.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил сожаление по поводу принятого в Украине закона, что запрещает участие международных наблюдателей от РФ на выборах 2019 в Украине.