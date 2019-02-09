Глава ОБСЄ відреагував на заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Лайчак і глава МЗС України Павло Клімкін провели телефонну розмову

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак висловив жаль з приводу прийнятого в Україні закону, що забороняє участь міжнародних спостерігачів від РФ на українських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Словаччини.

Повідомляється, що Лайчак і глава МЗС України Павло Клімкін провели телефонну розмову.

"Незалежність, безсторонність та професіоналізм моніторингу виборів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ мають вирішальне значення. Я переконаний, що запит БДІПЛ про акредитацію всіх його спостерігачів ОБСЄ відповідає інтересам України та її народу", - заявив після розмови Лайчак.

Він закликав представників української влади "шукати всі можливі рішення, які дозволили б акредитувати всіх спостерігачів БДІПЛ на виборах.

Нагадаємо, в Україну на вибори повинні були приїхати з російської сторони Христина Богданова і Єлизавета Борисова, але 7 лютого Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні і незабаром РФ заявила, що не надішле своїх спостерігачів.

У БДІПЛ відреагували на таку позицію України і висловили жаль з цього приводу. Також спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер прокоментував рішення України щодо російських спостерігачів на президентських виборах. Він кілька разів змінював свою позицію. Спочатку Волкер писав у Twitter, що російські спостерігачі повинні бути присутніми на виборах, а потім заявив, що занепокоєння Києва є досить реальним, оскільки Росія є країною-агресором.