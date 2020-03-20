МЗС опубліковало поради українцям на час дії НС в Ізраїлі

Ілюстративне фото (i24news.tv)

В Ізраїлі НС почав діяти опівночі 20 березня, людям заборонили виходити на вулиці

В Ізраїлі в ніч на 20 березня для запобігання поширенню коронавірусу запроваджено надзвичайний стан, який забороняє жителям країни виходити з дому без необхідності. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим опубліковало рекомендації громадянам, які перебувають у цій країні.

Зокрема, українцям потрібно мати при собі необхідні документи, які підтверджують мету поїздки. Це закордонний паспорт, дозвільні документи на перебування в Ізраїлі, а також дозвіл на вихід у місто.

Також потрібно роздрукувати квитки на літак чи потяг, транспорт до аеропорту тощо.

Що стосується режиму НС в Ізраїлі, то протягом тижня ізраїльтянам заборонено виходити з дому без поважної причини. За порушення заборони громадянам загрожує 5 тисяч шекелів штрафу.

До числа "поважних причин" указ відносять:

вихід на роботу і повернення додому

придбання їжі, ліків та отримання медичної допомоги або інших необхідних послуг

заняття спортом в групах не більше 5 осіб

демонстрації

релігійні церемонії (похорон, весілля, молитви),

донорство крові

допомога нужденним (людям старшого віку).

Крім цього громадянам дозволено залишати будинок поодинці або разом з членами сім'ї, що живуть в одному будинку, для коротких прогулянок в своєму районі.

Автомобільні поїздки дозволено здійснювати на самоті або удвох - таксистам не можна брати більше одного пасажира, єдиний виняток робиться для членів однієї сім'ї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих на коронавірус. Дозвіл отримано тільки в рамках боротьби з поширенням коронавірусу на 30 днів.