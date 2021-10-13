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У Путіна заявили, що Нуланд нібито виступила за особливий статус Донбасу

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Москва, Середа 13 жовтня 2021 15:08
У Путіна заявили, що Нуланд нібито виступила за особливий статус Донбасу Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на переговорах у Москві нібито виступила за особливий статус Донбасу для врегулювання конфлікту на сході України. У цьому питанні нібито збігаються позиції Росії та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Повідомляється, що сьогодні пройшли переговори Нуланд з нормандським переговірником від Росії Дмитром Козаком.

"Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються мінські угоди. В ході переговорів була підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії, або іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України істотний прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий", - йдеться в коментарі Кремля за підсумками зустрічі.

Також повідомляється, що сторони домовилися про продовження консультацій щодо Донбасу "з урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції".

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна допустили поновлення постійних контактів з США щодо врегулювання ситуації на Донбасі на рівні Козака і Нуланд.

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