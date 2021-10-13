Нуланд говорила в Росії про повне виконання мінських угод, - посольство США

Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд позитивно оцінила переговори з нормандським переговірником від Російської Федерації Дмитром Козаком. Під час зустрічі сторони порушили низку питань, серед яких було виконання мінських угод.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря посольства США в Москві Джейсона Ребхольца.

Згідно з повідомленням Ребхольца, Нуланд назвала переговори з Козаком продуктивними. Сторони обговорили спільні інтереси Росії та США, а також порушили питання повного виконання мінських угод, відновлення стабільності й суверенітету України на Донбасі. "Заступник держсекретаря Нуланд: Ми провели продуктивні переговори з Дмитром Козаком з приводу наших спільних інтересів, поділюваних також Україною, Францією і Німеччиною і стосуються повного виконання мінських угод і відновлення миру, стабільності і українського суверенітету на Донбасі", - пише Ребхольц.