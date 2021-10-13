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Нуланд говорила в Росії про повне виконання мінських угод, - посольство США

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Середа 13 жовтня 2021 20:29
Нуланд говорила в Росії про повне виконання мінських угод, - посольство США Фото: Вікторія Нуланд, помічниця уповноваженого Державного департаменту США у справах Європи та Євразії (twitter.com/UnderSecStateP)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд позитивно оцінила переговори з нормандським переговірником від Російської Федерації Дмитром Козаком. Під час зустрічі сторони порушили низку питань, серед яких було виконання мінських угод.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря посольства США в Москві Джейсона Ребхольца.

Згідно з повідомленням Ребхольца, Нуланд назвала переговори з Козаком продуктивними. Сторони обговорили спільні інтереси Росії та США, а також порушили питання повного виконання мінських угод, відновлення стабільності й суверенітету України на Донбасі.

"Заступник держсекретаря Нуланд: Ми провели продуктивні переговори з Дмитром Козаком з приводу наших спільних інтересів, поділюваних також Україною, Францією і Німеччиною і стосуються повного виконання мінських угод і відновлення миру, стабільності і українського суверенітету на Донбасі", - пише Ребхольц.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Кремлі заявили, що Нуланд, під час зустрічі з нормандським переговірником від Росії Дмитром Козаком, нібито, підтримала особливий статус Донбасу.

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