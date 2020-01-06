МЗС: близько сотні українських політв'язнів залишаються за ґратами у Росії

Іллюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію

Близько сотні українських політв'язнів проведуть різдвяні свята за російськими ґратами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, яка оприлюднила відео зі звільненими з-за ґрат у РФ українцями.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію доти, доки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні, і ті, хто перебуває в Росії, і ті, хто на тимчасово окупованих територіях.

"Близько 100 громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні в Росії, "святкують" різдвяні свята у в'язниці. Знову. Деякі з українських політв'язнів були звільнені і повернулися додому до своїх родин і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і "відзначали" в тюрмах багато свят", - сказано в повідомленні.

#LetMyPeopleGO Dear friends! At this time of the year everybody is talking about the New Year’s resolutions, so are we. Let us share one story with you About 100 Ukrainian citizens who are illegally imprisoned in Russia are "celebrating" Christmas holidays in jail. AGAIN Some of the Ukrainian political prisoners had been released and returned back home to their families and friends, but they couldn’t see the loved ones for years and have “celebrated” many holiday seasons in prisons. Given that, our New Year’s resolution is to do everything we can to bring our people back home, and we DO need your support! Therefore we appeal to the international community to keep the pressure on Kremlin until the release of all political prisoners in and in the temporarily occupied territories. There is no place for political repressions in progressive and free societies. Together we will make it happen! #LetMyPeopleGo Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Неділя, 5 січня 2020 р.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.

РБК-Україна писало, що 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

Україна буде продовжувати переговори про повернення додому ще 300 осіб.