МЗС пояснив затримку з проведенням наступного саміту "нормандської четвірки"

Затримка з проведенням наступного саміту "нормандської четвірки" пов'язана з відсутністю конкретних результатів паризькій зустрічі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками відеоконференції глав МЗС країн нормандського формату, передає РБК-Україна.

За його словами, проведення саміту залишається на порядку денному, однак про конкретну дату можна говорити лише після конкретних результатів.

"Ми в цьому питанні спираємося на конкретні результати. Як тільки будуть результати, буде підставу говорити про саміті. Але я ще раз наголошую, що ми погоджуємося, що саміт потрібен і залишається на порядку денному. Але встановлювати конкретний час проведення на сьогодні занадто рано", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 30 квітня відбулася відеоконференція за участю глав МЗС країн-учасниць нормандського формату. Під час відеоконференції обговорювалися оцінки прогресу виконання домовленостей Паризького саміту.

Так, міністри констатували виконання лише 1 з 9 пунктів паризьких угод. Сторони зуміли частково реалізувати пункт про обмін полоненими.

Підсумкова заява про результати відеоконференції за участю глав МЗС країн нормандського формату буде опубліковано пізніше міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.