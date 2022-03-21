МЗС оприлюднило список найбільших компаній, які залишаються в Росії

Міністерство закордонних справ України опублікувало список найбільших компаній, які вирішили залишитися в Росії. У переліку 50 відомих брендів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС .

Список компаній, які залишились на російському ринку (facebook.com/UkraineMFA)

Повідомляється, що кожен товар, який компанія постачає, виробляє або продає на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету країни-агресора.

Ми вчергове закликаємо ці компанії припинити діяльність у РФ.

Зокрема, станом на 21 березня повністю або частково залишаються в Росії 50 компаній.

Раніше ми повідомляли, що всі чотири найбільші нафтосервісні компанії припинили інвестиції в Росію.

Також ми писали, що Bosch припиняє поставки автозапчастин в Росію.

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