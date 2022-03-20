Всі чотири найбільші нафтосервісні компанії припинили інвестиції в Росію

Всі чотири найбільші нафтосервісні компанії, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes і Weatherford припинили інвестиції в Росію. Останньою стала швейцарська Weatherford.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії .

"Після введення санкцій 24 лютого 2022 року ми призупинили поставки і негайно призупинили будь-які нові інвестиції або розгортання нових технологій в Росії. У нас немає активних спільних підприємств або партнерств в Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше американські нафтосервісні компанії Halliburton і Schlumberger заявили, що вони призупинили або зупинили операції в Росії. Це стало результатом санкцій США у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Потім до них приєдналася Baker Hughes.

Заяви послідували за масовим відходом підприємств енергетики, роздрібної торгівлі та споживчих товарів, а також за серією заборон Європейського Союзу і США на поставку нафтових технологій в Росію або імпорт її енергетичних продуктів.