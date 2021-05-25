МЗС про ноту протесту посольства Білорусі: апелюйте не до України, а до влади своєї країни

Міністерство закордонних справ України відповіло посольству Білорусі на ноту протесту, яку воно надіслало українській стороні через припинення авіасполучення . Міністерство порадило білоруському посольству апелювати до влади Білорусі.

Про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії", - заявив він.

Ніколенко наголосив, що закриття авіасполучення з Білоруссю було вимушеним, але необхідним кроком України, оскільки примусова посадка літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" та непередбачуваність подальших дій білоруської влади.

"Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу", - наголосив речник МЗС.