МЗС про ноту протесту посольства Білорусі: апелюйте не до України, а до влади своєї країни
Міністерство закордонних справ України відповіло посольству Білорусі на ноту протесту, яку воно надіслало українській стороні через припинення авіасполучення. Міністерство порадило білоруському посольству апелювати до влади Білорусі.
Про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки - деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії", - заявив він.
Ніколенко наголосив, що закриття авіасполучення з Білоруссю було вимушеним, але необхідним кроком України, оскільки примусова посадка літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" та непередбачуваність подальших дій білоруської влади.
"Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу", - наголосив речник МЗС.
Нагадаємо, у неділю, 23 травня, білоруський режим під приводом нібито мінування примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Протасевича.
У відповідь на це ЄС заборонив білоруським літака літати в європейському повітряному просторі, а міжнародні авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі.
Україна також вирішила припинити авіасполучення з Білоруссю з опівночі 26 травня. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Кабмін. У білоруському посольстві розкритикували Київ за цей крок, назвавши його "обурливим".