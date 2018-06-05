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Інтерв'ю

Катастрофа MH17: Bellingcat викрив Міноборони Росії на брехні

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 15:34
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Експеримент "Алмаз-Антея" спростував заяву Міноборони РФ про утилізацію ракет

Дослідницька група Bellingat у рамках розслідування катастрофи MH17 викрила Міністерство оборони Росії на брехні. Про це у Twitter повідомив засновник Bellingat Еліот Хіггінс.

За словами Хіггінса, група Bellingat встановила, що російський концерн "Алмаз-Антей" змоделював катастрофу MH17 в 2015 році з використанням вироблених в 1988 році ракет, що вдалося з'ясувати за номером на корпусі ракети, зображення якої розповсюдив концерн.

 

Крім того, Хіггінс нагадав про результати розслідування Міжнародної слідчої групи, яка прийшла до висновку, що MH17 збила установка "Бук" 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Росії. Також було встановлено, що ракету виготовили в 1986 році на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві.

У той же час Міноборони Росії відреагувало на висновки слідчих заявою про утилізацію ракет для "Бука" після 25 років експлуатації. Тобто ракети 1986 року мали утилізувати в 2011 році. Однак експеримент "Алмаз-Антея" з ракетою 1987 року випуску спростовує заяву російського Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралія і Нідерланди офіційно звинуватили Росію у знищенні МН17.

 

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Теги публікації: Министерство обороны РФ, катастрофа, MH17, Bellingcat  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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