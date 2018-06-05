Катастрофа MH17: Bellingcat викрив Міноборони Росії на брехні

Експеримент "Алмаз-Антея" спростував заяву Міноборони РФ про утилізацію ракет

Дослідницька група Bellingat у рамках розслідування катастрофи MH17 викрила Міністерство оборони Росії на брехні. Про це у Twitter повідомив засновник Bellingat Еліот Хіггінс.

За словами Хіггінса, група Bellingat встановила, що російський концерн "Алмаз-Антей" змоделював катастрофу MH17 в 2015 році з використанням вироблених в 1988 році ракет, що вдалося з'ясувати за номером на корпусі ракети, зображення якої розповсюдив концерн.

Remember how Russia claims they get rid of Buk missiles more than 25 years old? Well Almaz Antey used one from 1988 in their #MH17 test in 2015. 2015-1988 = 27, so according to the Russians this missile should have already been scrapped.

h/t @CITeam_en https://t.co/2IiGl6Bztv pic.twitter.com/aX46145R4J — Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 5, 2018

Крім того, Хіггінс нагадав про результати розслідування Міжнародної слідчої групи, яка прийшла до висновку, що MH17 збила установка "Бук" 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Росії. Також було встановлено, що ракету виготовили в 1986 році на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві.

У той же час Міноборони Росії відреагувало на висновки слідчих заявою про утилізацію ракет для "Бука" після 25 років експлуатації. Тобто ракети 1986 року мали утилізувати в 2011 році. Однак експеримент "Алмаз-Антея" з ракетою 1987 року випуску спростовує заяву російського Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австралія і Нідерланди офіційно звинуватили Росію у знищенні МН17.