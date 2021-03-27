МЗС: деякі країни блокують продовження мандата місії ОБСЄ на Донбасі

У разі недосягнення консенсусу про продовження мандата, згортання діяльності СММ ОБСЄ буде грати на руку тільки Російської Федерації, зазначають у відомстві.

"Незаконна військова діяльність збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України залишиться поза увагою міжнародної спільноти, припиниться міжнародна фіксація порушень державою-агресором режиму припинення вогню, що може призвести до подальшої неконтрольованої ескалації", - йдеться в заяві

Нинішній мандат місії закінчується 31 березня. У МЗС підкреслили, що вже з початку квітня ОБСЄ може втратити свій ключовий інструмент сприяння врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

"Закликаємо всі сторони відмовитися від деструктивної позиції, приєднатися до консенсусу і зробити можливим продовження діяльності СММ ОБСЄ в Україні", - йдеться в заяві.