У МЗС назвали мету переговорів з Іраном щодо катастрофи МАУ

На переговорах з Іраном щодо катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" мають намір добити справедливості для родичів жертв. Переговори пройдуть завтра в Києві.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Єнін повідомив, що в переддень переговорів з Іраном зустрівся з послами та представниками посольств країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи МАУ. Він також висловив подяку представникам Франції за допомогу в розшифровці "чорних скриньок".

"Попереду тривалі і дуже непрості переговори, але ми всі об'єднані єдиною метою - встановлення справедливості по відношенню до кожної жертви цієї страшної авіакатастрофи. Всі винні мають понести відповідальність", - додав Єнін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консультації з представниками Ірану щодо виплати компенсацій пройдуть у Києві 29-30 липня.

Минулого тижня фахівці розшифрували дані з "чорних ящиків" збитого літака МАУ, повна розшифровка була проведена протягом чотирьох днів.

Іранські військові збили український літак 8 січня 2020 року після того, як він злетів з аеропорту Тегерана. Засоби протиповітряної оборони (ППО) завдали ракетного удару по літаку, в результаті катастрофи загинуло 176 осіб.