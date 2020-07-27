У МЗС назвали дату консультацій з Іраном щодо компенсацій жертвам катастрофи МАУ

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Переговори пройдуть у Києві 29-30 липня

Консультації з представниками Ірану щодо виплати компенсацій жертвам авіакатастрофи рейсу "Міжнародних авіаліній України" пройдуть у Києві 29-30 липня. Під час переговорів повинна бути визначена сума компенсацій.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з головою польського МЗС Яциком Чапутовичем у Варшаві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми запросили іранську сторону відвідати Київ для консультацій. Вони приїжджають 29-30 липня. Я не можу розкривати цифри компенсації, тому що кінцеві суми будуть прийняті після консультацій", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна буде готова перегорнути цю сторінку у відносинах з Іраном, після того, як іранська сторона нестиме відповідальність.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 8 січня 2020 року під час зльоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту. Через кілька днів іранські власті визнали, що літак був збитий їх ракетами.

Раніше РБК-Україна писало, що 18 липня Іран передав "чорні ящики" збитого літака МАУ Франції для аналізу.

За підсумками розшифровки було підтверджено, що катастрофа сталася через незаконне втручання в літак.